18 дипломатів РФ залишили Чехію через причетність до організації вибуху складу зі зброєю

Російські дипломати, яких уряд Чехії вислав за підозрою в причетності до вибухів на складах зі зброєю, вилетіли в Москву.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

18 дипломатів покинули Чехію за рішенням уряду. За дипломатами прибув спеціальний урядовий борт Іл-96. Він приземлився в празькому аеропорту о 14:20.

Пізніше кілька мікроавтобусів доставили депортованих росіян і їх сім'ї в аеропорт, і вони вилетіли до Росії.

Чеська контррозвідка охарактеризувала групу російських дипломатів як співробітників російських спецслужб.

Російська сторона у відповідь вислала 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Чеський уряд також відправив за ними в понеділок спеціальний рейс.

У понеділок влада Праги закликала чеський уряд провести переговори з Росією і повернути частину міського парку Стромовка, де розташоване посольство РФ.

Як повідомлялося, Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу.

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

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