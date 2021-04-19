18 дипломатов РФ покинули Чехию из-за причастности к организации взрыва склада с оружием

Российские дипломаты, которых правительство Чехии выслало по подозрению в причастности к взрывам на складах с оружием, вылетели в Москву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

18 дипломатов и покинули Чехию по решению правительства. За дипломатами прибыл специальный правительственный борт Ил-96. Он приземлился в пражском аэропорту Ружине в 14:20.

Позже несколько микроавтобусов доставили депортированных россиян и их семьи в аэропорт, и они вылетели в Россию.

Чешская контрразведка охарактеризовала группу российских дипломатов как сотрудников российских спецслужб.

Российская сторона в ответ выслала 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Чешское правительство также отправило за ними в понедельник специальный рейс.

В понедельник власти Праги призвали чешское правительство провести переговоры с Россией и вернуть часть городского парка Стромовка, где расположено посольство РФ.

Как сообщалось, Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только спустя 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, взрыв был, скорее всего, осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину. Россия в ответ заявила о высылке 20 сотрудников посольства Чехии.

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