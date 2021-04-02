США застерегли Росію щодо залякування та погроз Україні

Сполучені Штати застерегли Росію від "залякування" Києва на тлі повідомлень про нарощування російської військової присутності на кордоні з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні.

"Це агресивні дії, дії, які мають намір залякати, погрожувати нашому партнеру Україні. Ми зробили висновок, що нещодавня ескалація Росії та агресивні і провокаційні дії на сході України – це саме воно. Наше занепокоєння ґрунтується на ескалації та агресії Росії на сході України. Звичайно, ми були б стурбовані будь-якими спробами Російської Федерації залякати своїх сусідів та наших партнерів. Звичайно, серед них і Україна", - сказав Прайс.

Він заявив, що США мають інформацію з українських військових звітів про переміщення російських військ на кордонах України.

"Ми обговорюємо свою стурбованість з приводу збільшення напруженості та порушень режиму припинення вогню та регіональної напруженості з членами НАТО", - сказав Прайс.

Речник зазначив, що держсекретар Ентоні Блінкен зателефонував своєму українському колезі Дмитру Кулебі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ллойд Остін провів розмову з міністром оборони України Андрієм Тараном, а радник з питань національної безпеки Джейк Салліван також спілкувався з Андрієм Єрмаком.

"Ми будемо продовжувати підтримувати тісний контакт із нашими партнерами в Києві та в Україні на тлі останні ескалацій. Дестабілізуючі дії Росії підривають наміри щодо деескалації, досягнуті за посередництвом ОБСЄ у липні минулого року", - зазначив він.

Нагадаємо, 1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.

Українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України.