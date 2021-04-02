США предостерегли Россию от запугивания и угроз Украине

Соединенные Штаты предостерегли Россию от "запугивания" Киева на фоне сообщений о наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне.

"Это агрессивные действия, действия, которые намерены запугать, угрожать нашему партнеру Украины. Мы сделали вывод, что недавняя эскалация России и агрессивные и провокационные действия на востоке Украины - именно они. Наше беспокойство основывается на эскалации и агрессии России на востоке Украины. Конечно, мы были бы обеспокоены любыми попытками Российской Федерации запугать своих соседей и партнеров. Конечно, среди них и Украина", - сказал Прайс.

Он заявил, что у США есть информация из украинских военных отчетов о перемещении российских войск на границах Украины.

"Мы обсуждаем свою обеспокоенность по поводу увеличения напряженности и нарушений режима прекращения огня и региональной напряженности с членами НАТО", - сказал Прайс.

Спикер отметил, что госсекретарь Энтони Блинкен позвонил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, председатель Объединенного комитета начальников штабов Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Украины Андреем Тараном, а советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан также общался с Андреем Ермаком.

"Мы будем продолжать поддерживать тесный контакт с нашими партнерами в Киеве и Украине на фоне последние эскалаций. Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, достигнутые при посредничестве ОБСЕ в июле прошлого года", - отметил он.

Напомним, 1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.