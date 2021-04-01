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США продовжать підтримувати євроатлантичну інтеграцію України - держсекретар

Четвер, 1 квітня 2021, 08:09

Сполучені Штати продовжать підтримувати євроатлантичну інтеграцію України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главоЮ МЗС України Дмитром Кулебою, повідомляє "Європейська правда".

"Приємно поговорити з Дмитром Кулебою сьогодні, щоб обговорити незмінну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України. Ми продовжуємо підтримувати євроатлантичну інтеграцію України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму", - написав Блінкен у Twitter.

Кулеба у свою чергу зазначив, що під час телефонної розмови обговорювалися напрями посилення взаємодії у безпековій сфері.

"Я провів змістовну та предметну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном на тлі системного загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент РФ Владімір Путін провели переговори у форматі відеоконференції, на яких обговорювали в том числі ситуацію на Донбасі. 

У заяві Єлисейського палацу після розмови йдеться про те, що РФ повинна визнати відповідальність за події на Донбасі. Водночас, Кремль у своєму комюніке наголошує, що Україна повинна напряму домовлятися з так званими "республіками", а також звинувачує Київ у тому, що українські військові "провокують ескалацію".

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