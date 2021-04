США продовжать підтримувати євроатлантичну інтеграцію України - держсекретар

Сполучені Штати продовжать підтримувати євроатлантичну інтеграцію України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главоЮ МЗС України Дмитром Кулебою, повідомляє "Європейська правда".

"Приємно поговорити з Дмитром Кулебою сьогодні, щоб обговорити незмінну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України. Ми продовжуємо підтримувати євроатлантичну інтеграцію України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму", - написав Блінкен у Twitter.

