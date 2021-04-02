Таран попросив Британію "подвоїти пильність" через більш агресивну Росію

Міністр оборони України Андрій Таран у п’ятницю в телефонній розмові з британським колегою Беном Воллесом обговорив зростаючу агресивну поведінку Росії і, можливо, неминучу ескалацію.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, розмова відбулася з ініціативи британської сторони.

Читайте також США застерегли Росію щодо залякування та погроз Україні

Таран поінформував Воллеса про розвиток безпекової ситуації на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями та навколо кордонів України.

Він акцентував увагу на конкретних фактах нарощення Росією додаткових військових підрозділів з різних регіонів РФ поблизу українських кордонів, заявили у міністерстві.

"Ми говоримо про зростаючу агресивну поведінку Росії та, можливо, неминучу ескалацію. Високо цінуючи рішучу підтримку України з боку Великої Британії, ми просимо вас подвоїти пильність і всебічне стримування. Світове співтовариство повинно твердо утримати Росію в зоні міжнародного права", - заявив Таран Воллесу.

У свою чергу, Бен Воллес підтвердив підтримку з боку Великої Британії суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України та запевнив, що Велика Британія продовжить участь у підготовці українських військовослужбовців та розвитку спроможностей ЗСУ.

Читайте також Макрон і Меркель провели переговори з Путіним: закликали припинити вогонь на Донбасі

Нагадаємо, посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.

Сполучені Штати застерегли Росію від "залякування" Києва на тлі повідомлень про нарощування російської військової присутності на кордоні з Україною.

1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.

Українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України.