Таран попросил Британию "удвоить бдительность" из-за более агрессивной России
Министр обороны Украины Андрей Таран в пятницу в телефонном разговоре с британским коллегой Беном Уоллесом обсудил растущее агрессивное поведение России и, возможно, неизбежную эскалацию.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, пишет "Европейская правда".
Согласно сообщению, разговор состоялся по инициативе британской стороны.
Таран проинформировал Уоллеса о развитии ситуации с безопасностью на линии разграничения с временно оккупированными территориями и вокруг границ Украины.
Он акцентировал внимание на конкретных фактах наращивания Россией дополнительных военных подразделений из разных регионов РФ вблизи украинских границ, заявили в министерстве.
"Мы говорим о растущем агрессивном поведении России и, возможно, неизбежной эскалации. Высоко ценя решительную поддержку Украины со стороны Великобритании, мы просим вас удвоить бдительность и всестороннее сдерживания. Мировое сообщество должно твердо удержать Россию в зоне международного права", - заявил Таран Уоллесу.
В свою очередь, Бен Уоллес подтвердил поддержку со стороны Великобритании суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины и заверил, что Великобритания продолжит участие в подготовке украинских военнослужащих и развития способностей ВСУ.
Напомним, послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.
Соединенные Штаты предостерегли Россию от запугивания Киева на фоне сообщений о наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной.
1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
Украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.