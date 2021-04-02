Таран попросил Британию "удвоить бдительность" из-за более агрессивной России

Министр обороны Украины Андрей Таран в пятницу в телефонном разговоре с британским коллегой Беном Уоллесом обсудил растущее агрессивное поведение России и, возможно, неизбежную эскалацию.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, разговор состоялся по инициативе британской стороны.

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Таран проинформировал Уоллеса о развитии ситуации с безопасностью на линии разграничения с временно оккупированными территориями и вокруг границ Украины.

Он акцентировал внимание на конкретных фактах наращивания Россией дополнительных военных подразделений из разных регионов РФ вблизи украинских границ, заявили в министерстве.

"Мы говорим о растущем агрессивном поведении России и, возможно, неизбежной эскалации. Высоко ценя решительную поддержку Украины со стороны Великобритании, мы просим вас удвоить бдительность и всестороннее сдерживания. Мировое сообщество должно твердо удержать Россию в зоне международного права", - заявил Таран Уоллесу.

В свою очередь, Бен Уоллес подтвердил поддержку со стороны Великобритании суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины и заверил, что Великобритания продолжит участие в подготовке украинских военнослужащих и развития способностей ВСУ.

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Напомним, послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

Соединенные Штаты предостерегли Россию от запугивания Киева на фоне сообщений о наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной.

1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

Украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.