Прем’єр Баварії визнав поразку у боротьбі за право стати канцлером Німеччини

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер і глава Християнсько-соціального союзу заявив, що приймає рішення правління партії Ангели Меркель висунути кандидатом у канцлери на виборах Арміна Лашета.

Таку заяву Зьодер зробив у вівторок, 20 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

"ХДС зібрався вчора ввечері і ухвалив рішення. Ми приймаємо це і поважаємо", - сказав Марку Зьодер.

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Він зателефонував Лашету і привітав його з висуненням його кандидатури на пост канцлера, запропонувавши свою повну підтримку.

На спеціальному засіданні президія ХДС у ніч на вівторок більшістю голосів підтримала свого лідера Арміна Лашета як кандидата у канцлери. Зьодер раніше заявляв, що поважатиме рішення партійної ради ХДС, яким би воно не було.

Лашет і Зьодер, прем'єр-міністри двох найбільш густонаселених німецьких земель, Північний Рейн-Вестфалія і Баварія, боролися за те, щоб стати кандидатом у канцлери від двох сестринських партій.

Лашет скликав відеоконференцію в понеділок увечері, щоб швидко вирішити питання про кандидатуру. Він також запросив Зьодера, але його суперник заявив під час пресконференції в понеділок, що він не хоче "втручатися" в процес ухвалення рішень ХДС, і пообіцяв, що не буде "злитися", якщо партія вибере Лашета.

Раніше очікувалося, що рішення про кандидатуру на пост канцлера ФРН консерватори ухвалять у січні після того, як Армін Лашет був обраний головою ХДС. Однак потенційним кандидатом у канцлери дедалі частіше називали і баварського прем'єра, популярність якого значно зросла в масштабах всієї країни під час пандемії COVID-19.

Безлад у консервативному таборі разюче відрізняється від ситуації у партії "Зелених", яка в понеділок, без внутрішніх суперечок, висунула свою співлідерку Анналену Бербок першим кандидатом на пост канцлера за 40 років.