Кандидата в канцлери Німеччини від блоку ХДС/ХСС обере партія Меркель

Прем'єр-міністр Баварії, голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер надав право членам Християнсько-демократичного союзу (ХДС) ухвалити рішення щодо єдиного кандидата від ХДС/ХСС на пост канцлера Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Також Зьодер закликав ХДС якомога швидше ухвалити це рішення. Відповідні заяви він зробив після засідання президії своєї партії у понеділок.

"Ми як ХСС і я зокрема поставимося з повагою до будь-якого рішення", - сказав Зьодер.

При цьому він наголосив, що його підтримує значна частина фракції ХДС/ХСС, а також виборці, що випливає з опитувань громадської думки. Він закликав членів партнерської партії врахувати це.

У разі, якщо члени ХДС ухвалять рішення на користь свого голови Арміна Лашета, Зьодер пообіцяв, що братиме участь у передвиборній кампанії ХДС/ХСС і підтримуватиме Лашета "без прихованої злоби".

Між тим у Берліні ввечері 19 квітня в режимі онлайн розпочалось засідання президії ХДС. Чи відбудеться, а якщо так, то як і коли, відповідне голосування за кандидатуру на посаду канцлера, поки невідомо.

Раніше очікувалося, що рішення про кандидатуру на пост канцлера ФРН консерватори ухвалять у січні після того, як Армін Лашет був обраний головою ХДС. Однак потенційним кандидатом у канцлери дедалі частіше називали і баварського прем'єра, популярність якого значно зросла в масштабах всієї країни під час пандемії COVID-19.

Як повідомлялося, Зьодер серйозно випереджає Лашета, в опитуваннях громадської думки щодо потенційного наступництва Ангели Меркель на посаді канцлера.

Одне з останніх опитувань, проведене на цьому тижні dimap для ARD, показало, що 44% німців та 72% виборців ХДС/ХСС віддають перевагу Зьодеру перед Лашетом. Лише 15% німців та 17% виборців блоку віддали перевагу Лашету.

Лашет відкинув важливість опитувань, зазначивши, що до виборів ще кілька місяців, і що в минулому він долав низькі рейтинги під час регіональних виборів.

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