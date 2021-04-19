Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Кулеба попросив ЄС підготувати новий пакет секторальних санкцій проти РФ

Боррель звернувся до Росії перед обговоренням агресії проти України на Раді ЄС

Дипломатична війна: Росія видворяє 20 співробітників посольства Чехії

Чехія відмовиться від допуску росіян до побудови АЕС через підрив складів зброї агентами РФ






У Німеччині "Зелені" вперше висунули кандидата на посаду канцлера

Понеділок, 19 квітня 2021, 12:25

Німецькі "Зелені" вперше в історії партії висунули кандидата на пост федерального канцлера, обравши на цю роль Анналену Бербок. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Кандидатуру погодили між собою співлідери партії Анналена Бербок та Роберт Габек, далі з їхнім рішенням погодилися колеги. 

Як зазначає Spiegel, поки йдеться не про фінальне рішення - кандидатуру Бербок потрібно буде затвердити на партійному конгресі, що відбудеться у середині червня. Втім, вже зараз вважають, що рішення залишиться незмінним. 

Габек та Бербок спільно очолюють "Зелених" три з половиною роки.

Анналена Бербок є членкинею Бундестагу з 2013 року, за освітою - юрист-міжнародник.

Як вже повідомлялося, консерватори ХДС-ХСС досі не визначилися зі спільним кандидатом на посаду канцлера. На цю роль одночасно претендують лідер "християнських демократів" Армін Лашет та лідер "Християнсько-соціального союзу" Маркус Зьодер. Традиційно кандидатом від блоку стає лідер ХДС, але Зьодер серйозно випереджає Лашета в опитуваннях громадської думки.

Федеральні вибори у Німеччині відбудуться 26 вересня 2021 року.

Читайте також: Провал партії Меркель: що показала "генеральна репетиція" виборів до Бундестагу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua