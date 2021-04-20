Премьер Баварии признал поражение в борьбе за право стать канцлером Германии

Премьер-министр Баварии Маркус Зьодер и глава Христианско-социального союза заявил, что принимает решение правления партии Ангелы Меркель выдвинуть кандидатом в канцлеры на выборах Армина Лашета.

Такое заявление Зьодер сделал во вторник, 20 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

"ХДС собрался вчера вечером и принял решение. Мы принимаем это и уважаем", - сказал Зьодер.

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Он позвонил Лашету и поздравил его с выдвижением его кандидатуры на пост канцлера, предложив свою полную поддержку.

На специальном заседании президиум ХДС в ночь на вторник большинством голосов поддержал своего лидера Армина Лашета как кандидата в канцлеры. Зьодер ранее заявлял, что будет уважать решение партийного совета ХДС, каким бы оно ни было.

Лашет и Зьодер, премьер-министры двух наиболее густонаселенных немецких земель, Северный Рейн-Вестфалия и Бавария, боролись за то, чтобы стать кандидатом на пост канцлера от двух сестринских партий.

Лашет созвал видеоконференцию в понедельник вечером, чтобы быстро решить вопрос о кандидатуре. Он также пригласил Зьодера, но его соперник заявил во время пресс-конференции в понедельник, что он не хочет "вмешиваться" в процесс принятия решений ХДС, и пообещал, что не будет "злиться", если партия выберет Лашета.

Ранее ожидалось, что решение о кандидатуре на пост канцлера ФРГ консерваторы примут в январе после того, как Армин Лашет был избран председателем ХДС. Однако потенциальным кандидатом в канцлеры все чаще называли и баварского премьера, популярность которого значительно возросла в масштабах всей страны во время пандемии COVID-19.

Беспорядки в консервативном лагере разительно отличаются от ситуации в партии "Зеленых", которая в понедельник, без внутренних споров, выдвинула своего сопредседателя Анналену Бербок первым кандидатом на пост канцлера 40 лет.