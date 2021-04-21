У Німеччині "Зелені" вирвалися вперед у рейтингах після вибору ХДС-ХСС кандидата у канцлери

Найновіші соцопитування, що включають дні після оголошення блоком ХДС-ХСС свого кандидата на посаду федерального канцлера, продемонстрували ще більше падіння рейтингу партій, а "Зелені" вперше вирвалися вперед.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це свідчать дані інституту досліження громадської думки Forsa.

Рейтинги партії Меркель "Християнсько-демократичний союз" та їхнього партнера "Християнсько-соціального союзу" знизилися на сім відсоткових пунктів, порівняно з попереднім опитуванням - до 21%, а "Альянс 90-Зелені" збільшили популярність на п’ять відсоткових пунктів і вийшли на перше місце з підтримкою 28%. Соціал-демократи за цим опитуванням отримали 13%.

Опитування Forsa, проведене минулого тижня, показували, що консервативний альянс має підтримку на рівні 27%, у той час як "Зелені" - на рівні 23%.

Водночас, достеменно невідомо, наскільки на падіння рейтингів ХДС-ХСС вплинув фінальний вибір кандидатури на посаду канцлера - лідера "християнських демократів" Арміна Лашета. Для даного дослідження опитали близько 3500 людей, але лише 1500 з них з того моменту, коли стало відомо, що ХДС-ХСС поведе на вибори Лашет, а "Зелених" - Анналена Бербок.

54% опитаних схвально відгукнулися про вибір Анналени Бербок кандидаткою у канцлери від "Зелених", 23% віддали б перевагу її колезі, співлідеру партії Роберту Габеку. Серед виборців-прихильників партії, кандидатуру Бербок підтримують 79%.

Водночас, 32% опитаних загалом схвалюють рішення ХДС висувати своїм кандидатом Арміна Лашета. 47% віддали б перевагу лідеру ХСС Маркусу Зьодеру.

Серед виборців ХДС-ХСС, 58% виборців ХДС та 88% виборців ХСС віддали б перевагу Зьодеру.

Більшість німців також не схвалюють те, як робився фінальний вибір кандидата. 66% вважають, що було б добре більше залучати до вибору ХСС, і лише 26% вважають, що вище керівництво "християнських демократів" вчинило правильно, приймаючи рішення самостійно. Серед виборців ХДС-ХСС невдоволених процедурою ще більше - 72% і 88% відповідно.

Нагадаємо, ХДС-ХСС тривалий час обирали між Арміном Лашетом та Маркусом Зьодером. Традиційно блок веде на вибори кандидат від ХДС, проте на користь Зьодера грало те, що він один з найпопулярніших політиків в країні.

Пізно вночі 19 квітня правління ХДС підтримало Арміна Лашета як кандидата у канцлери на парламентських виборах цього року. Маркус Зьодер заявив, що приймає це рішення.

"Зелені" в понеділок, без внутрішніх суперечок, висунули свою співлідерку Анналену Бербок першим кандидатом на пост канцлера за 40 років.