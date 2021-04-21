В Германии "Зеленые" вырвались вперед в рейтингах после выбора ХДС-ХСС кандидата в канцлеры

Согласно последнему соцопросу, что включает дни после объявления кандидатов блоком ХДС-ХСС и "Зелеными", рейтинги "Христианско-демократического союза"-"Христианско-социального союза" еще больше обвалились, а "Зеленые" впервые вырвались вперед.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом свидетельствуют данные института дослиження общественного мнения Forsa.

Рейтинги партии Меркель "Христианско-демократический союз" и их партнера "Христианско-социального союза" снизились на семь процентных пунктов по сравнению с предыдущим опросом - до 21%, а "Альянс 90-Зеленые" увеличили популярность на пять процентных пунктов и вышли на первое место с поддержкой 28%. Социал-демократы по этому опросу получили 13%.

Опрос Forsa, проведенный на прошлой неделе, показывал, что консервативный альянс имеет поддержку на уровне 27%, в то время как "Зеленые" - на уровне 23%.

В то же время, неизвестно, насколько на падение рейтингов ХДС-ХСС повлиял финальный выбор кандидатуры на пост канцлера - лидера "христианских демократов" Армина Лашета. Для данного исследования опросили около 3500 человек, но только 1500 из них с того момента, когда стало известно, что ХДС-ХСС поведет на выборы Лашет, а "Зеленых" - Анналена Бербок.

54% опрошенных положительно отозвались о выборе Анналены Бербок кандидатом в канцлеры от "Зеленых", 23% предпочли бы её коллегу, со-лидера партии Роберта Габека. Среди избирателей-сторонников партии, кандидатуру Бербок поддерживают 79%.

32% опрошенных одобряют решение ХДС выдвинуть своим кандидатом в канцлеры Армина Лашета. 47% предпочли бы лидера ХСС Маркуса Зёдера.

Среди избирателей ХДС-ХСС, 58% избирателей ХДС и 88% избирателей ХСС предпочли бы Зёдера.

Большинство немцев также не одобряют то, как делался финальный выбор кандидата. 66% считают, что было бы лучше больше привлекать к выбору ХСС, и лишь 26% считают, что высшее руководство "христианских демократов" поступило правильно, принимая решения самостоятельно. Среди избирателей ХДС-ХСС недовольных процедурой еще больше - 72% и 88% соответственно.

Напомним, ХДС-ХСС длительное время выбирали между Армином Лашетом и Маркусом Зёдером. Традиционно блок ведет на выборы кандидат от ХДС, однако в пользу Зёдера играло то, что он один из самых популярных политиков в стране.

Поздно ночью 19 апреля правление ХДС поддержало Армина Лашета как кандидата в канцлеры на парламентских выборах этого года. Маркус Зёдер заявил, что принимает это решение.

"Зеленые" в понедельник, без внутренних споров, выдвинули свою солидерку Анналену Бербок первым кандидатом на пост канцлера 40 лет.