У Грузії розповіли, коли і як планують випускати з в’язниці лідера найбільшої опозиційної сили

За угодою між політичними силами у Грузії, досягнутою за посередництва ЄС, співвласника опозиційного телеканалу Георгія Руруа випустять 27 квітня через процедуру помилування, а лідера "Єдиного національного руху" Никанора Мелія - на підставі закону про амністію за кілька тижнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Процедуру звільнення цих двох осіб, яких опозиція вважає політв’язнями, обговорили представники правлячої "Грузинської мрії" та опозиції під час робочої вечері з президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Георгія Руруа, співвласника опозиційної телекомпанії "Мтаварі", мають випустити 27 квітня за допомогою президентського помилування.

Лідера "Єдиного національного руху" Никанора Мелія мають відпустити після ухвалення закону про амністію, що має відбутися у найближчі кілька тижнів.

Представниця ЄНР Саломе Самадашвілі повідомила, що з 27 квітня опозиція увійде до парламенту і закон буде зареєстровано.

"Якщо до цього не вийде звільнити Ніку Мелія іншими способами, то його звільнять за законом про амністію", - зазначила вона.

Закон про амністію має стосуватися усіх осіб, щодо яких відкрили справи у зв’язку з акціями протесту 20 червня 2019 року, у тому числі й правоохоронців.

Як відомо, звільнення Мелія є однією з ключових вимог опозиції для початку роботи у парламенті.

Нагадаємо, пізно увечері 19 квітня політичні партії Грузії підписали оновлений план виходу з кризи, представлений президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Від двох партій - "Єдиного національного руху" Саакашвілі та "Європейської Грузії" - підписи поставили лише окремі депутати.

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликав "ЄНР", засновником якої він є, погодитися на запропонований президентом Євроради план виходу з політичної кризи, але лише після звільнення лідера ЄНР Мелія.

Детальніше про останні події - у відеоблозі "Європейської правди":

або у статті: Переконати навіть Саакашвілі: як ЄС вдалося примирити владу та опозицію у Грузії.