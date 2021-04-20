Саакашвілі закликав свою партію підписати план ЄС для виходу з кризи за однієї умови

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликав партію "Єдиний національний рух", засновником якої він є, погодитися на запропонований президентом Євроради план виходу з політичної кризи, але лише після звільнення лідера ЄНР Никанора Мелії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

"Ніка Мелія має вийти з в’язниці без будь-яких принизливих умов, без незрозумілої застави… тому що знаходиться там незаконно і без провини. Але після того, як він вийде з в’язниці на цих умовах, я хотів би закликати "ЄНР" підписати угоду, тому що це другий головний пункт, восени, разом з виборами в органи місцевого самоврядування, фактично призначено референдум "Грузинської мрії" про відсторонення влади Іванішвілі", - заявив Міхеїл Саакашвілі у відеозверненні.

Він також заявив, що збирається до того часу повернутися у Грузію.

Нагадаємо, пізно увечері 19 квітня політичні партії Грузії підписали оновлений план виходу з кризи, представлений президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Від двох партій - "Єдиного національного руху" Саакашвілі та "Європейської Грузії" - підписи поставили лише Саломе Самадашвілі і Давид Бакрадзе як індивідуальні депутати. Згодом до них як окремі підписанти приєдналися екслідер "ЄНР" Грігол Вашадзе та Армаз Ахвледіані від "Європейської Грузії".

Президент Євроради після новини про підписання прибув з терміновим візитом до Тбілісі.

Угода передбачає звільнення з ув'язнення лідера опозиції Ніки Мелія і співвласника телеканалу "Мтаварі" Георгія Руруа; проведення системних виборчих змін; реформи в сфері правосуддя; перерозподіл повноважень в парламенті.

У документі зазначено, що дострокові парламентські вибори пройдуть в Грузії в 2022 році - якщо на майбутніх осінніх виборах до місцевих органів влади "Грузинська мрія" не зможе набрати 43% голосів.

Опозиційні партії, які підпишуть документ, повинні припинити бойкот парламенту.

Нагадаємо, за особистою вказівкою Мішеля дипломат Крістіан Даніельсон в березні двічі відвідав Тбілісі для сприяння у врегулюванні кризи. Він провів кілька зустрічей як з представниками влади, так і опозиції, проте досі зусилля Брюсселя не дали результату.

Детальніше про шлях виходу з кризи, запропонований ЄС, у статті: План дій для Грузії: як ЄС йде проти партії Саакашвілі у подоланні кризи.