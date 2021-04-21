В Грузии рассказали, когда планируют выпускать из тюрьмы лидера крупнейшей оппозиционной силы

По соглашению между политическими силами в Грузии, достигнутом при посредничестве ЕС, совладельца оппозиционного телеканала Георгия Руруа выпустят 27 апреля через процедуру помилования, а лидера "Единого национального движения" Никанора Мелия - на основании закона об амнистии через несколько недель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Процедуру их освобождения обсудили представители правящей "Грузинской мечты" и оппозиции во время рабочего ужина с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Георгия Руруа, совладельца оппозиционной телекомпании "Мтавари", должны выпустить 27 апреля актом президентского помилования.

Лидера "Единого национального движения" Никанора Мелия должны отпустить после принятия закона об амнистии, который должен состояться в ближайшие несколько недель.

Представительница ЕНД Саломе Самадашвили сообщила, что с 27 апреля оппозиция войдет в парламент и закон будет зарегистрировано.

"Если до этого не получится освободить Нику Мелия другими способами, то его освободят по закону об амнистии", - отметила она.

Закон об амнистии должен касаться всех лиц, в отношении которых открыли дела в связи с акциями протеста 20 июня 2019 года, в том числе и правоохранителей.

Как известно, освобождение Мелия является одним из ключевых требований оппозиции для начала работы в парламенте.

Напомним, поздно вечером 19 апреля политические партии Грузии подписали обновленный план выхода из кризиса, представленный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

От двух партий - "Единого национального движения" Саакашвили и "Европейской Грузии" - подписи поставили только отдельные депутаты.

Експрезидент Грузии Михаил Саакашвили призвал "ЕНД", учредителем которого он является, согласиться на предложенный президентом Евросовета план, но только после освобождения Мелия.

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или в статье: Убедить даже Саакашвили: как ЕС удалось примирить власть и оппозицию в Грузии.