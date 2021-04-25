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В Іспанії затримали чоловіка, через якого заразилися коронавірусом 22 осіб 

Неділя, 25 квітня 2021, 15:24

На іспанській Майорці затримали чоловіка, через якого захворіли на коронавірус 22 осіб. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Події відбувалися ще у січні. Як повідомляють, 40-річний чоловік, маючи кашель та гарячку, продовжив виходити на роботу. Коли колега спробував відправити його додому, він нібито зняв маску і почав кашляти, кажучи, що збирається заразити всіх коронавірусом. 

Поліція у повідомленні зазначає, що чоловік, здавши тест, наступного дня знову пішов на роботу та у басейн, чекаючи результатів.

У підсумку захворіли п’ятеро його колег і троє людей, які одночасно з ним відвідували басейн. Також заразилися загалом 14 членів родин людей, які вочевидь підчепили вірус безпосередньо від нього, у тому числі троє малолітніх дітей. Перебіг хвороби у всіх був легким.

Яке покарання загрожує чоловікові за недбале ставлення до оточуючих, не повідомляють. 

Раніше у Данії засудили до чотирьох місяців позбавлення волі чоловіка, який під час перевірки на дорозі почав вдавати з себе хворого на коронавірус і кашляв на правоохоронців.

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Іспанія курйози Коронавірус
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