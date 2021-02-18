У Данії на 4 місяці ув’язнили чоловіка, який кашляв на поліцію, вдаючи коронахворого

Вищий суд Данії у четвер 18 лютого засудив до чотирьох місяців позбавлення волі чоловіка, який під час перевірки на дорозі почав вдавати з себе хворого на коронавірус і кашляв на правоохоронців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався ще у березні 2020 року, коли країна була у першому жорсткому "локдауні". Коли молодого чоловіка зупинили на дорозі за кермом авто для рутинної переірки, він почав кашляти на поліцейських та кричати "корона".

Після цього його затримали за погрозливу поведінку. Його тест на коронавірус виявився негативним, але за фактом відкрили провадження і справу передали до суду.

Місцевий суд виправдав чоловіка, та згодом у вищій інстанції винесли обвинувальне рішення. Чоловік оскаржив рішення у Верховному суді, але його не виправдали.

Подібні інциденти протягом 2020 року були і в інших країнах, деякі з них потрапляли у ЗМІ.

Британське видання The Telegraph повідомляло, що в Англії та Уельсі на квітень 2020 року поліцейські фіксували по 200 інцидентів за тиждень, коли порушники намагалися уникнути запитань чи затримання, вдаючи з себе хворих на коронавірус і кашляючи на них.