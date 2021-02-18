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У Данії на 4 місяці ув’язнили чоловіка, який кашляв на поліцію, вдаючи коронахворого

Четвер, 18 лютого 2021, 17:52

Вищий суд Данії у четвер 18 лютого засудив до чотирьох місяців позбавлення волі чоловіка, який під час перевірки на дорозі почав вдавати з себе хворого на коронавірус і кашляв на правоохоронців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався ще у березні 2020 року, коли країна була у першому жорсткому "локдауні". Коли молодого чоловіка зупинили на дорозі за кермом авто для рутинної переірки, він почав кашляти на поліцейських та кричати "корона".

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Після цього його затримали за погрозливу поведінку. Його тест на коронавірус виявився негативним, але за фактом відкрили провадження і справу передали до суду.

Місцевий суд виправдав чоловіка, та згодом у вищій інстанції винесли обвинувальне рішення. Чоловік оскаржив рішення у Верховному суді, але його не виправдали.

Подібні інциденти протягом 2020 року були і в інших країнах, деякі з них потрапляли у ЗМІ.

Британське видання The Telegraph повідомляло, що в Англії та Уельсі на квітень 2020 року поліцейські фіксували по 200 інцидентів за тиждень, коли порушники намагалися уникнути запитань чи затримання, вдаючи з себе хворих на коронавірус і кашляючи на них. 

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