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Немецкая спецслужба взяла под контроль коронаскептиков по всей стране - СМИ

Среда, 28 апреля 2021, 12:38

Немецкий Федеральный офис защиты Конституции, спецслужба внутреннего назначения в структуре МВД, взял под надзор движение коронаскептиков на всей территории страны.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Речь идет не только о самом известном движение Querdenker, которое стоит за большинством акций протеста против карантинных ограничений, но и другие группы, объединяющие сторонников теории заговора, например, таких как QAnon или идеология рейхсбюргеров.

Основанием для этого стало то, что такие движения, по мнению правоохранителей, иногда могут быть связаны с крайне правыми и своей деятельностью приводят к антидемократической делегитимизации государства.

Ранее коронаскептики попали под надзор в отдельных федеральных землях - Баден-Вюртемберге, Баварии, Гамбурге и Берлине.

Надзор может включать мониторинг встреч, коммуникаций и банковских счетов.

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