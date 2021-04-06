Прем'єр Грузії заразився коронавірусом

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі здав позитивний тест на коронавірус у вівторок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава уряду написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я почуваюся добре, я перебуваю в самоізоляції і продовжую працювати віддалено", - написав Гарібашвілі.

Коронавірусом в уряді Грузії вже перехворів попередник Гарібашвілі - Георгій Гахарія, а також кілька міністрів.

За останню добу в Грузії виявлено 897 нових випадків коронавірусу, 10 осіб померли. Показники виявлення коронавірусу в країні складають: щоденний - 3,65% від кількості проведених тестів, за останні 14 днів - 1,94%, за останні 7 днів - 2,32%.

Напередодні повідомлялося, що у Грузії за три тижні вакцинаційної кампанії щеплення отримали 11 603 особи. Вакцинація почалася 15 березня препаратом компанії AstraZeneca, з 30 березня стала доступною вакцина Pfizer.

Минулої суботи Грузія отримала 100 тисяч доз китайської Sinopharm, але її почнуть використовувати тільки після схвалення ВООЗ, що очікувано відбудеться у середині-кінці квітня.