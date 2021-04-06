Премьер Грузии заразился коронавирусом

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сдал положительный тест на коронавирус во вторник.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

"Я чувствую себя хорошо, нахожусь в самоизоляции и продолжаю работать удаленно", - написал Гарибашвили.

Коронавирусом в правительстве Грузии уже переболел предшественник Гарибашвили - Георгий Гахария, а также несколько министров.

За последние сутки в Грузии выявлено 897 новых случаев коронавируса, 10 человек умерли. Показатели выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный - 3,65% от количества проведенных тестов, за последние 14 дней - 1,94%, за последние 7 дней - 2,32%.

Накануне сообщалось, что в Грузии за три недели прививочной кампании прививки получили 11 603 человека. Вакцинация началась 15 марта препаратом компании AstraZeneca, с 30 марта стала доступной вакцина Pfizer.

В минувшую субботу Грузия получила 100 000 доз китайской Sinopharm, но ее начнут использовать только после одобрения ВОЗ, что ожидаемо произойдет в середине-конце апреля.