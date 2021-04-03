Грузія отримала 100 тисяч доз китайської вакцини Sinopharm

До Грузії доставлено 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу китайського виробництва Sinopharm.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Вакцини прибули вранці, 3 квітня, спецрейсом в Міжнародний аеропорт Тбілісі.

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Умови зберігання цієї вакцини: +2 і +8 градусів.

Sinopharm очікує дозволу Всесвітньої організації охорони здоров'я, який, як очікується, буде отримано до середини поточного місяця.

За повідомленням Міністерства охорони здоров'я Грузії, процес імунізації вакциною Sinopharm почнеться після отримання нею дозволу ВООЗ.

На цьому етапі щеплення вакцина Sinopharm буде доступна людям, старшим 55 років, і медперсоналу.

Sinopharm вимагає вакцинації двома дозами з інтервалом в 21 день.

Нагадаємо, першою до Грузії прибула партія з 43,2 тисячі доз AstraZeneca, що за ліцензією виготовляється у Південній Кореї. Вакцини надали через міжнародну платформу COVAX.

Наприкінці березня до Грузії прибула перша партія вакцини від коронавірусу компаній Pfizer/BioNTech.