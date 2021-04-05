У Грузії за три тижні вакцинували близько 11 600 осіб

У Грузії за три тижні вакцинаційної кампанії щеплення отримали 11 603 особи.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це повідомив керівник Національного центру з контролю захворювань Аміран Гамкрелідзе.

За його словами, країні необхідно вийти на темпи, коли за день будуть щеплювати близько 3 тисяч осіб. Зараз це в середньому 1 тисяча. При цьому, доз вакцини для активніших темпів щеплення вистачає.

Аміран Гамкрелідзе зазначив, що в уряді розглянуть можливість найближчим часом розширити кампанію щеплення на освітян і вихователів дитсадків.

Нагадаємо, населення країни - близько 3,7 млн осіб.

Кампанія вакцинації від коронавірусу у Грузії починалася з медиків. Згодом до них додали людей віком від 65 років, далі - від 55 років. З 5 квітня реєстрацію відкрили для деяких груп ризику - пацієнтів з пересадженими органами та пацієнтів, що перебувають на діалізі.

Вакцинація почалася 15 березня препаратом компанії AstraZeneca, з 30 березня стала доступною вакцина Pfizer. Минулої суботи Грузія отримала 100 тисяч доз китайської Sinopharm, але її почнуть використовувати тільки після схвалення ВООЗ, що очікувано відбудеться у середині-кінці квітня.