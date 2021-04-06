Ядерна угода: США на зустрічі у Відні почнуть непрямі перемовини з Іраном

Топ-дипломати країн-учасниць ядерної угоди з Іраном зустрінуться у Відні 6 квітня, щоб спробувати врятувати домовленість.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Очікується, що цього разу після неї можливі зрушення, оскільки на зустрічі будуть присутні також перемовники США та проводитимуть непрямі переговори з іранською стороною за посередництва європейських колег.

Окрім Ірану, у зустрічі візьмуть участь Німеччина, Британія, Франція, Росія та Китай. Її мета - знайти спосіб повернути США до ядерної угоди та вмовити Іран дотримуватися обмежень, встановлених угодою.

Це перша зустріч щодо ядерної угоди, відколи Джо Байден став 46-м президентом США.

Речник Держдепу Нед Прайс 5 квітня заявив, що США не очікують на швидкий прорив у перемовинах та дискусії вочевидь будуть складними, але назвав майбутню зустріч "здоровим кроком вперед".

Він також сказав, що Вашингтон цього разу не чекає на перемовини віч-на-віч, хоча залишається відкритим до такої можливості.

США представлятиме спеціальний посланник з питань Ірану Роб Меллі, якого президент Джо Байден призначив на цю посаду у січні.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф минулого тижня заявив, що Тегеран вважає прямі перемовини з США непотрібними.

Нагадаємо, ядерна угода від 2015 року була підписана з метою стримати Іран від розробки ядерної зброї. Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Після того, як за президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з угоди у 2018 році, у Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.

Тегеран погодився тимчасово і далі впускати міжнародних експертів на свої ядерні об’єкти, але обсяг допуску зменшать.

На відміну від Дональда Трампа, Джо Байден зацікавлений "оживити" ядерну угоду.

І США, і Іран хочуть, щоб перший крок назустріч зробила інша сторона.

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