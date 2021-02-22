Іран тимчасово погодився і далі впускати експертів на ядерні об’єкти, але з обмеженнями

Іран тимчасово погодився і далі продовжити пускати міжнародних експертів на свої ядерні об’єкти, але обсяг допуску зменшать.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це повідомив керівник Міжнародного агентства атомної енергії Рафаель Гросс після повернення з Тегерана.

Минулого тижня Іран заявив, що з кінця місяця припинить допуск експертів на свої ядерні об’єкти, як це передбачала ядерна угода від 2015 року, якщо у суперечці з США щодо повернення до угоди та зняття санкцій не відбудеться зрушень.

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"У нас буде менше доступу, але ми все ще зможемо забезпечувати необхідний рівень моніторингу та верифікації", сказав він.

На запитання про те, чи можливо буде і далі перевіряти, що ядерна діяльність Ірану є виключно мирною, він відповів, що "не настільки, як було раніше, але достатньо".

Компромісна домовленість, якої Гросс досяг у перемовинах з главою МЗС Ірану та керівником ядерної програми країни, є тимчасовою і триватиме 3 місяці.

21 лютого глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф знову заявив, що перший крок має зробити Вашингтон та зняти з Ірану санкції.

Нагадаємо, ядерна угода від 2015 року була підписана з метою стримати Іран від розробки ядерної зброї. Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Після того, як за президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з угоди у 2018 році, у Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.

Зокрема, Іран почав збагачення урану до 20% та зберігає більше урану, ніж дозволено ядерною угодою.

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