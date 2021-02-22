Іран тимчасово погодився і далі впускати експертів на ядерні об’єкти, але з обмеженнями
Іран тимчасово погодився і далі продовжити пускати міжнародних експертів на свої ядерні об’єкти, але обсяг допуску зменшать.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це повідомив керівник Міжнародного агентства атомної енергії Рафаель Гросс після повернення з Тегерана.
Минулого тижня Іран заявив, що з кінця місяця припинить допуск експертів на свої ядерні об’єкти, як це передбачала ядерна угода від 2015 року, якщо у суперечці з США щодо повернення до угоди та зняття санкцій не відбудеться зрушень.
"У нас буде менше доступу, але ми все ще зможемо забезпечувати необхідний рівень моніторингу та верифікації", сказав він.
На запитання про те, чи можливо буде і далі перевіряти, що ядерна діяльність Ірану є виключно мирною, він відповів, що "не настільки, як було раніше, але достатньо".
Компромісна домовленість, якої Гросс досяг у перемовинах з главою МЗС Ірану та керівником ядерної програми країни, є тимчасовою і триватиме 3 місяці.
21 лютого глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф знову заявив, що перший крок має зробити Вашингтон та зняти з Ірану санкції.
Нагадаємо, ядерна угода від 2015 року була підписана з метою стримати Іран від розробки ядерної зброї. Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.
Після того, як за президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з угоди у 2018 році, у Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.
Зокрема, Іран почав збагачення урану до 20% та зберігає більше урану, ніж дозволено ядерною угодою.
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