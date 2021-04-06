Ядерное соглашение: США на встрече в Вене начнут непрямые переговоры с Ираном

Топ-дипломаты стран-участниц ядерного соглашения с Ираном встретятся в Вене 6 апреля, чтобы попытаться спасти договоренность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Ожидается, что на этот раз после нее возможны сдвиги, поскольку на встрече будут присутствовать также переговорщики США и проводить непрямые переговоры с иранской стороной при посредничестве европейских коллег.

Кроме Ирана, во встрече примут участие Германия, Великобритания, Франция, Россия и Китай. Ее цель - найти способ вернуть США к ядерному соглашению и уговорить Иран соблюдать ограничения, установленные соглашением.

Это первая встреча по ядерному соглашению с тех пор, как Джо Байден стал 46-м президентом США.

Представитель Госдепа Нед Прайс 5 апреля заявил, что США не ожидают быстрого прорыва в переговорах, и дискуссии, очевидно, будут сложными, но назвал предстоящую встречу "здоровым шагом вперед".

Он также сказал, что Вашингтон на этот раз не ждет переговоры с глазу на глаз, хотя остается открытым к такой возможности.

США будет представлять специальный посланник по вопросам Ирана Роб Мелли, которого президент Джо Байден назначил на эту должность в январе.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на прошлой неделе заявил, что Тегеран считает прямые переговоры с США ненужными.

Напомним, ядерное соглашение от 2015 года было подписано с целью сдержать Иран от разработки ядерного оружия. Соглашение требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.

После того как при президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из соглашения в 2018 году, в Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.

Тегеран согласился временно и дальше впускать международных экспертов на свои ядерные объекты, но объем допуска уменьшат.

В отличие от Дональда Трампа, Джо Байден заинтересован "оживить" соглашение.

И США, и Иран хотят, чтобы первый шаг навстречу сделала другая сторона.

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