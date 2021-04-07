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Сніг у хорватському Спліті випав у квітні вперше за майже 30 років

Середа, 7 квітня 2021, 11:47

Сніг, який випав у хорватському курортному місті Спліт в ніч з вівторка на середу, лише вчетверте випав у квітні за останні 70 років.

Про це свідчать дані Сплітського відділенні Державного гідрометеорологічного інституту, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Vecernji List.

Ранко Шевельєвич, черговий синоптик Державного гідрометеорологічного інституту в Спліті, заявив, що з 1949 року, коли почали проводити вимірювання, сніг випав двічі у квітні 1969 року і один раз у 1992 році.

За його словами, у вівторок у місті Кнін, за 87 км від Спліту, виміряли вісім сантиметрів снігу, що є рекордом за всю історію спостережень, яка ведеться з 1946 року.

Від сильних снігопадів найбільше постраждав регіон Далмації, центром якого є Спліт, розташований на узбережжі Адріатичного моря.

Нагадаємо, Хорватія до 15 квітня продовжила обмеження на перетин кордону, але українці можуть відвідувати країну з туристичною метою.

Минулого тижня Хорватія дозволила в’їзд вакцинованим особамв тому числі щепленим російською і китайською вакцинами.

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