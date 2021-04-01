Посольство роз'яснило порядок в'їзду українців до Хорватії

Хорватія до 15 квітня продовжила обмеження на перетин кордону, але українці можуть відвідувати країну з туристичною метою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства України у Хорватії.

Зокрема, мають право на в’їзд громадяни України, які "подорожують з туристичною метою за наявності документального підтвердження про сплату у повному обсязі на запланований період перебування в готелі/апартаментів/кемпінгів/приватних садиб/найму яхти, або підтвердження про власність житла чи яхти у Хорватії".

В’їзд Хорватію буде дозволено за наявності підтвердження підстави в’їзду та одного з таких документів:

- документ, який підтверджує негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше 48 годин до моменту перетину хорватського кордону;

- документ, який підтверджує негативний результат швидкого тесту на антиген SARS-CoV-2, який визначають спільно країни ЄС, зроблений не пізніше 48 годин до моменту перетину хорватського кордону. За умови перебування в Хорватії понад 10 днів, тест необхідно повторити на території Хорватії до 10-го дня від дати видачі попереднього тесту;

- документ, який підтверджує вакцинацію особи від COVID-19, яка була щеплена другою дозою вакцини не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію. Якщо вакцина передбачає одну дозу, то вакцинація повинна бути здійснена не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію;

- документ, який містить інформацію про позитивний ПЛР-тест чи швидкий тест на антиген, який підтверджує, що особа одужала від вірусу SARS-CoV-2 протягом 180 днів, документ має бути отриманий не раніше 11 днів до моменту в’їзду в Хорватію, або підтвердження лікаря, що особа хворіла на COVID-19;

- в’їзд в Хорватію може бути дозволений за умови перебування на самоізоляції 10 днів або здачі тестів на території Хорватії за свій кошт та за негативного результату – вихід із самоізоляції.

Діти до 7 років звільняються від обов’язку тестування, якщо подорожують з батьками/опікунами, які мають негативний результат ПЛР-тесту, швидкого тесту на антиген чи підтвердження лікаря, що особа хворіла на COVID-19.

Нагадаємо, Хорватія дозволила в’їзд вакцинованим особам, в тому числі щепленим російською і китайською вакцинами.