Снег в хорватском Сплите выпал в апреле впервые почти за 30 лет

Снег, выпавший в хорватском курортном городе Сплит в ночь со вторника на среду, только в четвертый раз выпал в апреле за последние 70 лет.

Об этом свидетельствуют данные Сплитского отделении Государственного гидрометеорологического института, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vecernji List.

Ранко Шевельевич, дежурный синоптик Государственного гидрометеорологического института в Сплите, заявил, что с 1949 года, когда начали проводить измерения, снег выпал дважды в апреле 1969 года и один раз в 1992 году.

По его словам, во вторник в городе Книн, в 87 км от Сплита, замеряли восемь сантиметров снега, что стало рекордом за всю историю наблюдений с 1946 года.

От сильных снегопадов больше всего пострадал регион Далмация, центром которого является Сплит, расположенный на побережье Адриатического моря.

Напомним, Хорватия до 15 апреля продлила ограничения на пересечение границы, но украинцы могут посещать страну с туристической целью.

На прошлой неделе Хорватия разрешила въезд вакцинированным лицам, в том числе привитым российской и китайской вакцинами.