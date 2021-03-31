Хорватія дозволить в’їзд щепленим російською і китайською вакцинами

З 1 квітня починає діяти новий режим перетину кордону Хорватії – зокрема, в’їзд дозволять щепленим російською і китайською вакцинами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Vecernji List.

"Для в'їзду у Хорватію будуть необхідні швидкі тести на антиген, визнані державами-членами ЄС. Також можна буде в'їхати із сертифікатом про щеплення або сертифікатом про COVID-19, який діятиме протягом 180 днів, замість 90, як було раніше ", - сказав голова Національного штабу громадянського захисту Давор Божинович.

"Ми прийняли рішення, що будемо визнавати сертифікат щеплень для тих вакцин, які не зареєстровані в ЄС, і це діє з 1 квітня",- заявив директор Центру громадського здоров'я Хорватії Крунослав Чапак.

Він додав, що у держав-членів є опція самим визначати, чи визнавати сертифікати про вакцинацію.

За словами Божиновича, влада Хорватії пішла на такий крок в інтересах туризму.

"З огляду на обмежувальні заходи в сусідніх країнах, ми не очікуємо великої кількості приїжджих до Хорватії", - додав він.

Як повідомлялося, грецька влада обіцяє приймати всі сертифікати про щеплення, видані Сербією, навіть ті, які видані для щеплень вакцинами, які не були схвалені Європейським агентством з лікарських засобів.