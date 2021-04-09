США розмістять два військові кораблі у Чорному морі до 4 травня

Сполучені Штати проінформували Туреччину, що два їх військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і перебуватимуть у Чорному морі до 4 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"15 днів назад по дипломатичних каналах нам було надіслано повідомлення про те, що два військові кораблі США пройдуть в Чорне море відповідно до Конвенції Монтре. Кораблі залишаться в Чорному морі до 4 травня", - заявили в МЗС Туреччини.

Конвенцій Монтре від 1936 року дає Туреччині контроль над протоками Босфор і Дарданелли, обмежує доступ військово-морських кораблів і регулює іноземні вантажні судна.

Відповідно до конвенції, кораблі можуть перебувати у Чорному морі максимум 21 добу. Відповідно, зайти в Чорне море вони мають орієнтовно 14-15 квітня.

Військово-морські сили США регулярно діють у Чорному морі, але розгортання військових кораблів зараз означатиме конкретний сигнал для Москви, яка нарощує військові сили в Криму, а також на східному кордоні України.

Нагадаємо, речниця Білого дому Джен Псакі підтвердила все більшу стурбованість США стосовно нещодавньої ескалації з боку Росії на Донбасі та біля кордонів України.

8 квітня канцлерка Німеччини Ангела Меркель зажадала в телефонній розмові з президентом Росії Владіміром Путіним, щоб РФ припинила нарощування військової потужності біля українських кордонів.

Пресслужба Кремля за підсумками розмови заявила, що Путін у телефонній розмові з Меркель звинуватив Київ у провокаціях і цілеспрямованому загостренні ситуації на лінії зіткнення на Донбасі.