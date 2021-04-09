США разместят два военных корабля в Черном море до 4 мая

Соединенные Штаты проинформировали Турцию, что два их военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут находиться в Черном море до 4 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"15 дней назад по дипломатическим каналам нам пришло уведомление о том, что два военных корабля США пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре. Корабли останутся в Черном море до 4 мая", - заявили в МИД Турции.

Конвенция Монтре с 1936 года позволяет Турции контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, ограничивает доступ военно-морских кораблей и регулирует иностранные грузовые суда.

Согласно Конвенции, корабли могут находиться в Черном море максимум 21 дней. Соответственно, зайти в Черное море они ориентировочно могут 14-15 апреля.

Военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, но развертывание военных кораблей сейчас будет означать конкретный сигнал для Москвы, которая наращивает военные силы в Крыму, а также на восточной границе Украины.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила все большую обеспокоенность США относительно недавней эскалации со стороны России на Донбассе и у границ Украины.

8 апреля канцлер Германии Ангела Меркель потребовала в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, чтобы РФ прекратила наращивание военной мощи у украинских границ.

Пресс-служба Кремля по итогам разговора заявила, что Путин в телефонном разговоре с Меркель обвинил Киев в провокациях и целенаправленном обострении ситуации на линии соприкосновения на Донбассе.