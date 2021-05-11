Уряд Німеччини виділив 25,5 млн євро на житловий проєкт для переселенців

Уряд Німеччини надає 25,5 млн євро на проєкт, у рамках якого українські переселенці отримають підтримку у придбанні власного житла.

Про це у вівторок повідомила пресслужба посольства Німеччини, пише "Європейська правда".

11 травня у Києві дали старт проєкту "Житло для внутрішньо переміщених осіб", який має допомогти внутрішньо переміщеним особам в Україні жити у власному помешканні.

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За допомогою проєкту уряд Німеччини через німецький банк "Кредитна установа для відбудови" (KfW) та Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву надає 25,5 млн євро.

Проєкт запустили у присутності заступниці міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інни Драганчук, голови правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергія Комнатного та керівника київського офісу німецького банку KfW Курта.

"Коштами 25,5 мільйонів євро, які надає федеральний уряд, Німеччина хотіла б сприяти зміцненню й стабілізації житлових умов і умов життя внутрішньо переміщених осіб та їхніх родин, а також дати їм впевненість у власному майбутньому та в майбутньому їхньої країни", - прокоментував постійний заступник посла Німеччини в Україні Бертрам фон Мольтке.

Метою проєкту є створення та розбудова державної програми кредитування, яка надасть внутрішньо переміщеним особам доступ до кредитів з вигідною відсотковою ставкою на придбання власного житла.

За оцінками, за допомогою фінансованого Німеччиною проєкту стане можливим надати близько 1 200 кредитів з вигідною відсотковою ставкою, завдяки чому орієнтовно від 3 000 до 5 000 внутрішньо переміщених осіб зможуть придбати свої власні оселі.