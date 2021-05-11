Правительство Германии выделило 25,5 млн евро на жилой проект для переселенцев

Правительство Германии предоставляет 25,5 млн евро на проект, в рамках которого украинские переселенцы получат поддержку в приобретении собственного жилья.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба посольства Германии, пишет "Европейская правда".

11 мая в Киеве дали старт проекту "Жилье для внутренне перемещенных лиц", который должен помочь внутренне перемещенным лицам в Украине жить в собственном доме.

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С помощью проекту правительство Германии через немецкий банк "Кредитное учреждение для восстановления" (KfW) и Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству предоставляет 25,5 млн евро.

Проект запустили в присутствии заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инны Драганчук, председателя правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергея комнатный и руководителя киевского офиса немецкого банка KfW Курта.

"Средствами 25,5 млн евро, которые предоставляет федеральное правительство, Германия хотела бы способствовать укреплению и стабилизации жилищных условий и условий жизни внутренне перемещенных лиц и их семей, а также дать им уверенность в собственном будущем и в будущем их страны", - прокомментировал постоянный заместитель посла Германии в Украине Бертрам фон Мольтке.

Целью проекта является создание и развитие государственной программы кредитования, которая предоставит внутренне перемещенным лицам доступ к кредитам с выгодной процентной ставкой на приобретение собственного жилья.

По оценкам, с помощью финансируемого Германией проекту станет возможным предоставить около 1200 кредитов с выгодной процентной ставке, благодаря чему ориентировочно от 3000 до 5000 внутренне перемещенных лиц смогут приобрести свои собственные дома.