США підтримають переселенців в Україні новою програмою на $2 млн 

США започатковують в Україні дворічну програму підтримки внутрішньо переселених осіб на суму 2 мільйони доларів.

Про це у середу оголосило посольство США в Україні, повідомляє "Європейська правда".

"Сполучені Штати раді розпочати разом з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів дворічну програму на суму 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією", - заявили американські дипломати.

The U.S. is pleased to launch 2-year, $2 million program with @IREXintl that will integrate #Ukraine’s internally displaced persons and build societal resilience in the face of Russia's aggression. #USUkrainePartnership https://t.co/VC158iiqjq