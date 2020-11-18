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США підтримають переселенців в Україні новою програмою на $2 млн 

Середа, 18 листопада 2020, 11:50

США започатковують в Україні дворічну програму підтримки внутрішньо переселених осіб на суму 2 мільйони доларів.  

Про це у середу оголосило посольство США в Україні, повідомляє "Європейська правда". 

"Сполучені Штати раді розпочати разом з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів дворічну програму на суму 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією", - заявили американські дипломати.

Нагадаємо, у жовтні Британія оголосила, що надасть додаткові 5 мільйонів фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги Україні для допомоги переселенцям і громадам на Донбасі.

Німеччина у червні заявила, що виділяє Україні грант загальною сумою 25,5 млн євро на створення житлових приміщень для внутрішньо переміщених осіб.

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США Донбас та ОРДЛО
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