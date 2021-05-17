Грузія перегляне комендантську годину перед початком літнього сезону

У зв’язку з великою кількістю скарг на комендантську годину перед початком літнього туристичного сезону уряд Грузії обіцяє обговорити її перегляд.

Про це заявив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Як зазначив прем'єр, разом з настанням літа потік туристів до Грузії збільшується, і важливо, щоб уряд адекватно відповів на цю ситуацію.

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"Що стосується епідеміологічної обстановки, після засідання уряду у нас буде засідання координаційної ради. Ми, зрозуміло, уважно спостерігаємо за ситуацією, міністерство, система ефективно, уважно керує становищем. Ви знаєте, що з настанням літа збільшується і потік туристів до Грузії, і важливо, щоб уряд адекватно відповів на наплив туристів в країну. Чуємо багато скарг з приводу того, що комендантська година обтяжлива. Ми це обговоримо, ухвалимо відповідне рішення з огляду на те, які будуть рекомендації від МОЗ", - заявив Гарібашвілі.

В Грузії зберігається нічна комендантська година з 21:00 до 05:00, запроваджена ще 9 листопада.

13 травня в Грузії завершилася дія дев’ятиденного великоднього локдауну, під час якого був зупинений увесь громадський транспорт та не працювала низка закладів.