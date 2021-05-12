Грузія очікує на вакцини Novavax та Johnson&Johnson в липні

Заступниця міністра охорони здоров'я Грузії Тамар Габунія анонсувала надходження вакцин Novavax та Johnson&Johnson в липні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

За її словами, в липні Грузія, ймовірно, отримає вакцини американських виробників Novavax і Johnson&Johnson через платформу COVAX.

Читайте також Від 45 років: Грузія знову змінила рекомендацію щодо вакцини AstraZeneca

"Коли громадянин телефонує, а вакцини немає, то це може призвести до розчарування в конкретному випадку, але незабаром ми зможемо мобілізувати додаткові дози Sinopharm, і звичайно, нам допоможе Sinovac (обидві вакцини китайського виробництва). А в липні через COVAX ми також очікуємо Novavax і Johnson&Johnson", - сказала Габунія.

Вона назвала "хорошим показником" щоденну вакцинацію 5 тисяч осіб і закликала громадян, хочуть зробити щеплення, дочекатися своєї дози.

Вакцинація від коронавірусу у Грузії почалася 15 березня. Відтоді щеплення отримали понад 58,5 тисяч осіб. Населення Грузії - близько 3,7 млн.

Першою в країну прибула партія з 43,2 тисячі доз AstraZeneca, що за ліцензією виготовляється у Південній Кореї. Вакцини надали через міжнародну платформу COVAX.

Наприкінці березня до Грузії прибула перша партія вакцини від коронавірусу компаній Pfizer/BioNTech.

Органи охорони здоров'я Грузії сподіваються до кінця року вакцинувати понад 60% населення.