Грузия пересмотрит комендантский час перед началом летнего сезона

В связи с большим количеством жалоб на комендантский час перед началом летнего туристического сезона правительство Грузии обещает обсудить его пересмотр.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Как отметил премьер, вместе с наступлением лета поток туристов в Грузию увеличивается, и важно, чтобы правительство адекватно ответило на эту ситуацию.

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"Что касается эпидемиологической обстановки, после заседания правительства у нас будет заседание координационного совета. Мы, разумеется, внимательно наблюдаем за ситуацией, министерство, система эффективно, внимательно руководит положением. Вы знаете, что с наступлением лета увеличивается и поток туристов в Грузию, и важно, чтобы правительство адекватно ответило на наплыв туристов в страну. Слышим много жалоб по поводу того, что комендантский час обременителен. Мы это обсудим, примем соответствующее решение, учитывая то, какие будут рекомендации от Минздрава", - заявил Гарибашвили.

В Грузии сохраняется ночной комендантский час с 21:00 до 05:00, введенный еще 9 ноября.

13 мая в Грузии завершилось действие девятидневного пасхального локдауна, во время которого был остановлен весь общественный транспорт и не работал ряд заведений.