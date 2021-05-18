Макрон закликав ресторани віддавати перевагу м’ясу, виробленому у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував те, що у меню французьких ресторанів переважає імпортоване м'ясо, та закликав їх віддавати перевагу національній продукції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro/AFP.

Заява Макрона пролунала у дискусії напередодні відкриття ресторанної галузі після пів року локдауну.

"На столах французьких ресторанів понад 60% складає м’ясо, яке походить не з Франції", - зазначив президент та заявив, що "французьке м’ясо потрібно захищати всюди".

"Потрібно віддати належне і нашим фермерам…, нашим м’ясникам. І в наших ресторанах, не лише шкільних їдальнях, краще пропонувати французьке м’ясо… У час відкриття ресторанів закликаю всіх до відповідальності", - цитує його агентство.

Раніше міністр уряду Франції обурився тим, що у меню їдалень курятини з України та Бразилії більше, аніж національного виробництва, та виступив за зобов’язання для закладів вказувати країну походження м’яса.

Україна за підсумками січня-лютого 2021 року вийшла з трійки найбільших експортерів курятини до країн Євросоюзу, опустившись на четверту сходинку.