Макрон призвал рестораны отдавать предпочтение мясу национального производства

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал то, что в меню французских ресторанов преобладает импортное мясо, и призвал их отдавать предпочтение национальной продукции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro/AFP.

Заявление Макрона прозвучало в дискуссии накануне открытия ресторанной отрасли после полгода локдауна.

"На столах французских ресторанов более 60% составляет мясо, которое происходит не из Франции", - отметил президент и заявил, что "французское мясо нужно защищать повсюду".

"Нужно отдать должное и нашим фермерам... И в наших ресторанах, не только школьных столовых, лучше предлагать французское мясо. В этот момент открытия ресторанов призываю всех к ответственности", - цитирует его агентство.

Ранее министр правительства Франции возмутился тем, что в меню столовых курятины из Украины и Бразилии больше, чем национального производства, и выступил за обязательство для учреждений указывать страну происхождения мяса.

Как сообщалось, Украина по итогам января-февраля 2021 года вышла из тройки крупнейших экспортеров курятины в страны Евросоюза, опустившись на четвертую позицию.