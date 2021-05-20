Зустріч з Путіним, "Нормандія", участь США: Зеленський розповів про варіанти переговорів по Донбасу

Президент Володимир Зеленський вважає, що для врегулювання ситуації на Донбасі необхідні прямі переговори з президентом РФ Владіміром Путіним, дискусії у Нормандському форматі та залучення США.

Про це Зеленський сказав у четвер на пресконференції в Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Чому не зупиняємо Нормандський формат – тому що іншого майданчика поки що немає", - сказав Зеленський, додавши, що європейські партнери повністю підтримують цей формат і "не бачать альтернативи".

Разом з тим Зеленський виступає за паралельну розмову з президентом РФ.

"Я вважаю, що окрім Нормандського формату буде пряма розмова з президентом Російської Федерації", - сказав глава держави.

"Крім прямої розмови з президентом Росії, я бачу ще формат з залученням Сполучених Штатів Америки в цю дискусію. В якому форматі – поки що не готовий про це говорити", - додав президент.

На уточнююче питання, чи вважає він можливим домовитись з Путіним і припинити війну, поки Путін очолює РФ, Зеленський сказав, що "у нас з вами немає іншого шансу".

"Ми повинні припинити війну зараз, коли президент Путін – президент Російської Федерації. Я в це вірю", - відповів Зеленський.

Зеленський також вважає, що Франція та Німеччина дещо послабили свої позиції щодо Росії.