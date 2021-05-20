Встреча с Путиным, "Нормандия", участие США: Зеленский рассказал о вариантах переговоров по Донбассу

Президент Владимир Зеленский считает, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимы прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, дискуссии в Нормандском формате и привлечение США.

Об этом Зеленский сказал в четверг на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Почему не останавливаем Нормандский формат - потому что другой площадки пока нет", - сказал Зеленский, добавив, что европейские партнеры полностью поддерживают этот формат и "не видят альтернативы".

Вместе с тем Зеленский выступает за параллельный разговор с президентом РФ.

"Я считаю, что кроме Нормандского формата будет прямой разговор с президентом Российской Федерации", - сказал глава государства.

"Кроме прямого разговора с президентом России я вижу еще формат с привлечением Соединенных Штатов Америки в эту дискуссию. В каком формате - пока не готов об этом говорить", - добавил президент.

На уточняющий вопрос, считает ли он возможным договориться с Путиным и прекратить войну, пока Путин возглавляет РФ, Зеленский сказал, что "у нас с вами нет другого шанса".

"Мы должны прекратить войну сейчас, когда президент Путин - президент Российской Федерации. Я в это верю", - ответил Зеленский.

Зеленский также считает, что Франция и Германия несколько ослабили свои позиции в отношении России.