Рада ЄС затвердила відкриття кордонів для вакцинованих мандрівників із третіх країн

Рада Європейського союзу ухвалила рекомендацію щодо спрощення тимчасових обмежень на необов’язкові поїздки до ЄС та дозволу на в’їзд громадянам третіх країн, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Ради.

Рада ЄС рекомендує державам-членам скасувати обмеження на неосновні поїздки для мандрівників із третіх країн, які отримали останню рекомендовану дозу вакцини, затверджену Європейським агентством з лікарських засобів, принаймні за 14 днів до прибуття.

Держави-члени можуть також скасувати обмеження на необов'язкові поїздки для тих, хто отримав дози вакцини, рекомендовані ВООЗ для екстреного використання.

При скасуванні цих обмежень держави-члени повинні враховувати взаємність у кожному конкретному випадку. Кожна країна самостійно ухвалюватиме відповідне рішення.

Рада ЄС також ухвалила критерії скасування обмежень для всіх мандрівників з третіх країн, незалежно від наявності вакцинації.

Для скасування обмежень на необов’язкові подорожі для третьої країни згідно з новими правилами кількість випадків COVID-19 на 100 000 жителів за останні 14 днів не має перевищувати 75, раніше цей показник становив 25 випадків. Список країн буде оголошений пізніше.

Прогрес у вакцинації населення проти вірусу також буде братися до уваги. "Водночас, щоб реагувати на ризик, пов'язаний з новими штамами, тепер слід розглядати виявлення штамів, що становлять інтерес, разом із штамами, що викликають занепокоєння", - йдеться у заяві.

Інші існуючі критерії продовжують застосовуватись, включаючи стабільність або тенденцію до зменшення кількості нових випадків, кількість проведених тестів, рівень позитивних тестів не більше 4% серед усіх проведених тестів, загальну відповідь на COVID-19 у країні та надійність наявної інформації.

Рада ЄС також затвердила так званий "механізм аварійного гальмування", який дозволить тимчасово обмежити всі поїздки до ЄС з третьої країни, якщо епідеміологічна ситуація швидко погіршується.

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