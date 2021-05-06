Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців

Побачити Париж? Це може стати можливим ще у пандемію ;)

Шенген відкривається! Держави ЄС готуються відкрити кордони, що були майже наглухо закриті понад рік.

Проєкт нових правил перетину кордону оприлюднила Єврокомісія. І хоча формально цей документ ще має пройти процедуру ухвалення, тут не варто чекати несподіванок – Брюссель вже проконсультувався з урядами держав-членів. Ті хочуть відкрити кордони вже влітку, і якнайраніше, щоб оживити економіку ЄС туристичним сезоном.

Тому безвіз, до якого ми так звикли за майже три роки до початку пандемії, невдовзі має відновити дію... але не для всіх.

Є дві умови, яким має відповідати Україна або ті українці, хто їдуть до ЄС, щоби підпадати під нові правила. І для нас тут є як добрі новини, так і не дуже. Про них – у відеоблозі на YouTube-каналі ЄвроПравди.

А якщо ви вже продивилися відеопояснення та маєте додаткові запитання – запрошуємо прочитати наш текст, де зібрані саме такі питання та відповіді на них.

Що відбувається?

Не думайте, що це лише нам набридли закриті кордони ЄС – вони є так само болючими для деяких країн Євросоюзу. Особливо для тих міст та держав, де туризм є вагомою складовою економіки.

"Єврокомісія пропонує країнам-членам ЄС послабити обмеження на "несуттєві поїздки" (туризм, подорожі до друзів тощо. – ЄП), зважаючи на те, як просувається вакцинація, та на те, як змінюється епідемічна ситуація у світі".

Цими словами починається повідомлення Єврокомісії від 3 травня, яке цілком може означати початок нової епохи подорожей до ЄС.

Умовно кажучи, у Євросоюзі можна виділити дві групи урядів. Одна – на чолі з німцями, нідерландцями, данцями тощо – була за неспішне, зважене відкриття кордонів. Інша, в якій головною пробивною силою були греки, але до якої можна зарахувати й інші курортні держави, виступала за якнайшвидше відкриття кордонів.

Таке буває нечасто: у цій "боротьбі" Греція перемогла Німеччину.

Афіни довели, що відновлення туризму потрібне не лише їм, а усьому Євросоюзові – бо інакше Європейському центробанку доведеться "друкувати гроші" для порятунку кількох економік, включно з грецькою. Економічний аргумент спрацював.

"Мета пропозиції – поступове та безпечне відкриття кордонів для країн поза межами ЄС, із перезапуском туризму, особливо у літній сезон, а також бізнес-подорожей, щоби підштовхнути відновлення європейської економіки". Це цитата з проєкту, який затвердила Єврокомісія, і він визначає основні параметри майбутньої системи:

1) і туризм, і відрядження по роботі будуть дозволені;

2) це не жест допомоги, бо іноземні подорожуючі потрібні самому Євросоюзу;

2) тому кордони ЄС хочуть відкрити якнайшвидше (в ідеалі – почати вже в червні);

3) але відкриття не буде одномоментним, і питання у тому, коли і за яких умов нові правила поширяться також на українців.

Далі ми дамо відповідь на ці питання; пояснимо, чи є шанс подорожувати без вакцинації; як їздити з дітьми; з’ясуємо, чи не стане складніше тим, хто і зараз має право на перетин кордону, тощо.

Мета – до 3000 хворих за добу

Щоби не прогавити літній туристичний сезон, у ЄК йдуть за найшвидшою можливою процедурою затвердження нових правил. Проєкт подали 3 травня, 4 та 5 вже відбулися перші консультації щодо нього, і невдовзі його винесуть на голосування. Цілком реально, що нові правила запрацюють вже у червні. І хоча певні зміни у документі ще будуть (наприклад, у розділі про дитячі подорожі), його варто аналізувати вже зараз. Основні параметри нових правил напевно лишаться без змін.

Брюссель пропонує дві можливі підстави для відкриття кордонів.

Перш за все, ЄС дасть дозвіл на в’їзд із тих країн, де рівень захворюваності на COVID-19 відносно невисокий (до 100 нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів), і при цьому проводиться достатньо тестів, щоби частка позитивних не перевищувала 4%.

Для таких країн порядок в’їзду може бути майже таким, як до пандемії – без самоізоляції, з будь-якою метою в’їзду (хоча не виключено, що окремі держави чи авіалінії вимагатимуть від пасажирів з таких країн негативний тест або довідку про вакцинацію).

Потрапити у такий "білий список" – ідеальний варіант для України.

Але це – майже нереально.

Навіть якщо закрити очі на те, що офіційна українська статистика щодо кількості хворих є заниженою, вона все одно вчетверо вища за встановлений у ЄС рівень і становить близько 400 випадків на 100 тисяч населення. Щоби претендувати на потрапляння до "білого списку", нам треба фіксувати менше 3000 нових випадків щодня протягом двох тижнів. Такого в Україні не було від минулого літа!

При цьому улюблений рецепт нашого МОЗ – "менше тестуєш, і буде краща статистика" – не спрацює. Навпаки, за критеріями ЄС тестування необхідно збільшити. Бо зараз тижнева позитивність тестів в Україні складає під 25%, це вшестеро більше за встановлений європейцями рівень.

Словом, шанси на потрапляння України у "білий список" – дуже невисокі.

І тут відразу треба зауважити: показник у 100 випадків немов спеціально підігнаний під статистику... Росії! Адже ця країна – одна з двох держав, розташованих у Європі за межами ЄС, де офіційна захворюваність близька до такого рівня, і це може бути не випадковим збігом. Росія – дуже великий туристичний ринок, залучення туристів звідти є пріоритетом для тієї ж Греції.

Тим більше, що другий критерій в’їзду – "для вакцинованих туристів" – РФ гарантовано провалює.

Вакцинація для в’їзду: які умови діятимуть для українців

На щастя, ЄС планує відкрити кордони навіть для туристів з тих країн, де захворюваність лишається високою (тобто у тому числі – для нас).

Схвалений Брюсселем проєкт містить чітке зобов’язання для країн-членів ЄС: відкрити кордони для тих іноземців, хто завершив вакцинацію, а також позбавити їх вимог щодо самоізоляції тощо, якщо такі вимоги зняті для подорожуючих всередині Євросоюзу.

Але є важливі деталі: які саме вакцини визнаватиме Євросоюз як достатні для в’їзду, а також як довести на кордоні з ЄС, що ти справді вакцинований.

Почнемо з останнього.

Зараз тим українцям, хто вже отримав укол, найчастіше не видають жодних довідок, або ж видають папірці, які точно не переконають прикордонників.

Я тепер як той наш дворовий пес Сірко. Вакцінований, чипований. Posted by Dmitry Chaplinsky on Friday, 30 April 2021

Це – "довідка" про укол першою дозою "астразенеки", але і тим, хто отримав другу (а їх вже є кілька сотень), не дають нічого переконливішого. Це ще не привід кричати про "зраду" – насправді і в державах ЄС з довідками про вакцинацію поки що не все добре; час від часу з’являються навіть історії про "продаж довідок" (так, у ЄС теж є ті, хто не хоче вакцинуватися і готовий дати хабаря, щоби уникнути цього; просто таких людей там набагато менше, ніж в Україні).

Втім, вже відомо, що ближчим часом запрацює пан’європейська система так званих "цифрових паспортів вакцинації" для мешканців ЄС; рішення про неї перебуває на етапі схвалення.

Ці "ковідні паспорти" – тема для окремої статті, але для нас важливою є одна деталь: ЄС вимагає, щоб інші країни оформлювали свої довідки про вакцинацію за тими самими вимогами, які діють для його паспортів. Передусім – щоби на них був QR-код, який вестиме в базу даних вакцинації та дозволить прикордоннику перевірити, чи справді турист отримав обидві дози вакцини і коли саме.

Зараз в Україні такої системи немає.

І якщо уряд хоче, щоби Шенген знову відкрився для українців, її треба якнайшвидше створити.

Сподіваємося, це станеться вчасно.

А тепер – про вакцини, які дозволятимуть в’їзд до ЄС.

Єврокомісія ділить їх на три групи: ті, що схвалені для застосування в Євросоюзі; ті, що мають схвалення ВООЗ, але не мають окремого допуску в ЄС; всі інші. І лише остання група вакцин взагалі не буде братися до уваги.

І тут – привіт тим державам, які схвалили закупівлю російського "Спутника". Він не даватиме дозволу на перетин європейського кордону.

В той час як Росія розповідає про "найефективнішу в світі вакцину", експерти ВООЗ вже кілька разів відмовлялися перевести "Спутник V" навіть на проміжні етапи у процедурі його схвалення, свідчать офіційні документи організації.

Росія протягом кількох місяців не може надати дані щодо тестування вакцини, через що ВООЗ вже розпланував перевірки, які відбудуться не раніше червня... Словом, процес затягнеться. І це – одна з можливих причин, чому в ЄС можуть прагнути завести Росію до "білого списку". Бо можливості дати дозвіл на в’їзд для "вакцинованих" туристів з РФ не передбачається.

Подорожі завдяки Угорщині?

Втім, повернемося до інших вакцин – а отже, і до України. Наша держава наразі завезла чотири Covid-вакцини: Pfizer, корейська AstraZeneca, індійська AstraZeneca (Covishield) та китайський Sinovac. І між ними є відмінність.

Дві перші використовуються самим Євросоюзом. Covishield отрималв схвалення ВООЗ, але не в ЄС. Sinovac формально ще не має схвалення ВООЗ, але дуже схоже, що отримає його протягом тижня-двох (документи ВООЗ прогнозують рішення "на початку травня", і є всі підстави очікувати, що воно буде позитивним, можливо, з винятками для літніх людей). Тому для спрощення дві останні вакцини можа розглядати спільно, в одні групі.

Отже, за новими правилами, держави Шенген+ будуть зобов’язані відкрити кордони для туристів з України, які завершили вакцинацію Pfizer та AstraZeneca, і мають право відкритися для тих, хто зробив уколи Covishield та Sinovac. Є всі підстави розраховувати, що по факту – можливо, не відразу – навіть китайська вакцина отримає цей дозвіл.

По-перше, нагадаємо, що відкриття європейського кордону потрібно передусім не нам, українцям – цього вимагають бізнеси ЄС, яким потрібно залучити туристів. Наприклад, з Британії або з Канади – а ці країни також вакцинують своїх громадян схваленою ВООЗ індійською вакциною.

По-друге, як не дивно, союзником України виявиться... Угорщина!

Угорська влада, яка закуповувала всі наявні на ринку вакцини, включно з китайськими, зараз веде свою "війну" з Брюсселем з цього приводу і гарантовано визнаватиме найширший можливий перелік вакцин для в’їзду до себе. Включаючи Covishield та Sinovac.

А це означає, що українці, вакциновані ними, за всіх розкладів матимуть право в’їхати до Угорщини, а вже звідти без перевірок подорожувати країнами Шенгену – чи то літаком, чи то автомобілем. В ЄС це чудово розуміють і усвідомлюють, що ці обмеження будуть безглуздими.

Крім того, ширший перелік вакцин майже гарантовано від початку даватиме право на в’їзд до туристичних країн ЄС, як-от Греції, Італії тощо.

І єдиною ложкою дьогтю в цій історії є те, як просувається вакцинація в Україні. Останніми днями вона різко прискорилась, і багато хто вже отримав перший укол через сімейного лікаря; але далі треба "уколотися" вдруге. І лише за 14 днів після цього Шенген буде відкритий для подорожей. Завершити цю процедуру влітку – непросте завдання...

Винятки в обидва боки

Втім, навіть довідки про вакцинацію не знімають всіх питань. Наприклад, дітей наразі не вакцинують від Covid: в Україні, так само як і у ЄС, вакцинація дозволена з 18 років (як, виняток, Pfizer у ЄС дозволено застосовувати з 16 років, але масова вакцинація підлітків не поводиться і ним).

Тому Єврокомісія пропонує спеціальний виняток.

Дітям, що подорожують з вакцинованими батьками, має бути дозволений в’їзд зі свіжим ПЛР-тестом. Втім, як це працюватиме на практиці, лишається неясно – проєкту в цій частини бракує конкретики. Не визначений граничний вік для таких правил в'їзду, немає рецепту в'їзду без батьків, тощо. Імовірно, ці деталі з’явиться у процесі затвердження документу в Раді ЄС, в такому разі "Європейська правда" опублікує інструкцію про те як це працюватиме – підпишіться на наш Youtube-канал, щоби отримати її.

Це – перший виняток з правил, але не останній.

Добра новина для тих, хто вже зараз, попри пандемію, має право на в’їзд до Шенгену – наприклад, має посвідку на роботу, навчається в ЄС чи має там найближчих родичів. Поява у законодавстві ЄС норми про вакцинацію не змінить для вас умови в’їзду. Проєкт чітко підкреслює, що усі причини, які дозволяли в’їзд у розпал пандемії, мають лишатися чинними, і подорожуючих не будуть примушувати до вакцинації для перетину кордону.

Але щоби підштовхнути і ці категорії вакцинуватися, країни ЄС можуть запроваджувати для них додаткові стимули – наприклад, лише тим, хто вакцинований, дозволятимуть не сидіти в самоізоляції або не здавати тести перед/після прибуття. При чому для цієї мети підходитимуть усі вакцини, схвалені ВООЗ (у тому числі Covishield та, у разі завершення процедури, Sinovac) – це вже записано в проєкті нових правил.

Тому, якщо хочете їздити до ЄС і маєте можливість вакцинуватися (але не "Спутником", звісно) – неодмінно зробіть це. Це точно допоможе.

І, нарешті, негативний виняток.

Ніхто не знає, як розвиватиметься епідемія, тож ЄС не виключає потреби знову закрити кордони для окремих країн, якщо там з’являться нові небезпечні штами Covid-19 (наприклад такі, що загрожують вже вакцинованим). Для цього у нових правилах передбачений механізм швидкого та "направленного" запровадження обмежень.

Багатьох цікавить, чи зможуть туристи їхати до Шенгену по безвізу, лише з негативним тестом (як це дозволяють нешенгенські країни ЄС – Кіпр, Хорватія тощо). На жаль, така можливість за новими правилами доступна лише державам з "білого списку", де спалах епідемії минув, і проводиться масове тестування. Україні, виходячи з провальной роботи МОЗу щодо тестування, на це не варто розраховувати.

На жаль, "повернення до нормальності" міжнародних подорожей ще не близько. Але у ЄС розуміють, що тримати кордони закритими до завершення пандемії – не варіант, і шукають можливість для їхнього відкриття. У тому числі – для безвізових подорожей українців.

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Автор: Сергій Сидоренко,

відео: Володимир Олійник,

"Європейська правда"