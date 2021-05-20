Совет ЕС утвердил открытие границ для вакцинированных путешественников из третьих стран

Совет Европейского Союза принял рекомендацию по упрощению временных ограничений на необязательные поездки в ЕС и разрешения на въезд для граждан третьих стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Рады.

Совет ЕС рекомендует государствам-членам отменить ограничения на неосновные поездки для путешественников из третьих стран, которые получили последнюю рекомендованную дозу вакцины, утвержденную Европейским агентством по лекарственным средствам, по крайней мере за 14 дней до прибытия.

Государства-члены могут также отменить ограничения на необязательные поездки для тех, кто получил дозы вакцины, рекомендованные ВОЗ для экстренного использования.

При отмене этих ограничений государства-члены должны учитывать взаимность в каждом конкретном случае. Каждая страна должна самостоятельно принимать соответствующее решение.

Совет ЕС также принял критерии отмены ограничений для всех путешественников из третьих стран, вне зависимости от наличия вакцинации.

Для отмены ограничений на необязательные путешествия для третьей страны согласно новым правилам количество случаев COVID-19 на 100 000 жителей за последние 14 дней не должно превышать 75, ранее этот показатель составлял 25 случаев. Список стран будет объявлен позже.

Прогресс в вакцинации населения против вируса также будет приниматься во внимание. "Вместе с тем, чтобы реагировать на риск, связанный с новыми штаммами, теперь следует рассматривать выявления штаммов, представляющих интерес, вместе со штаммами, которые вызывают беспокойство", - говорится в заявлении.

Другие существующие критерии продолжают применяться, включая стабильность или тенденцию к уменьшению количества новых случаев, количество проведенных тестов, уровень положительных тестов не более 4% всех проведенных тестов, общий ответ на COVID-19 в стране и надежность имеющейся информации.

Совет ЕС также утвердил так называемый "механизм аварийного торможения", который позволит временно ограничить все поездки в ЕС из третьих стран, если эпидемическая ситуация быстро ухудшается.

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