Європарламент та Рада ЄС попередньо досягли згоди щодо "паспортів вакцинації"

Європарламент і Рада ЄС досягли попередньої домовленості щодо того, як працюватимуть так звані "цифрові зелені сертифікати", покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії.



Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Європарламенту.



Сертифікат буде доступний у цифровому або паперовому форматі і буде посвідчувати або факт вакцинації від коронавірусу, або нещодавній негативний результат тесту, або підтверджувати, що людина перехворіла коронавірусною хворобою. Зазначається, що на практиці це будуть три окремі сертифікати.

Спільна "рамка" дозволить країнам-членам видавати цей документ у такому форматі, щоб його визнавали інші члени блоку.

Зазначається, що законодавство щодо сертифікатів буде дійсним 12 місяців. Сам по собі сертифікат не буде передумовою для реалізації права на свободу пересування.

Країни-члени повинні будуть визнавати сертифікати про вакцинацію, видані іншими членами блоку, якщо це вакцини, затверджені у ЄС (наразі - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Janssen (Johnson & Johnson).



Рішення про визнання виданих країнами-членами сертифікатів про щеплення іншими вакцинами, які вже схвалила ВООЗ, залишається на розсуд кожної окремої країни.

Сертифікати будуть захищені від підробок, а особисті дані з них не можуть зберігатися у країні прибуття. Також не буде центральної бази даних сертифікатів на рівні ЄС.

Єврокомісія для більшої доступності тестування зобов’язалася виділити зі спецфонду ЄС щонайменш 100 млн євро для закупівлі тестів - передусім для людей, які регулярно перетинають кордон у повсякденних справах. Перемовники домовилися, що за необхідності на це будуть залучені більші кошти.

Країни-члени не повинні будуть запроваджувати додаткових карантинних обмежень, як вимога самоізоляції або тестування, окрім випадків, коли вони є необхідними і пропорційними заходами, керуючись науковими даними. У такому разі інших країн-членів необхідно попереджати про це щонайменш за 48 годин.



Погоджений текст винесуть на розгляд профільного комітету Європарламенту 26 травня, а далі - у зал для голосування на пленарній сесії 7-10 червня.

Нагадаємо, Рада ЄС 20 травня затвердила відкриття кордонів для вакцинованих мандрівників із третіх країн.