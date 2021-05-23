ЄС та США закликали Грузію не поспішати з призначенням суддів до реформи

Посли США та Євросоюзу у Грузії закликали країну зупинити процес призначення суддів Верховного суду та обрання членів Вищої ради юстиції.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це йдеться у спільному відкритому листі посла США Келлі Дегнан і посла ЄС Карла Харцеля до спікера парламенту Грузії.

Посли є посередниками у діалозі правлячої "Грузинської мрії" та опозицією для виходу з кризи, що почалася після останніх парламентських виборів восени 2020 року. Фундаментальна судова реформа - один із пунктів у запропонованому ЄС плані виходу з кризи, який з 19 травня підтримали більшість (але невеликих) опозиційних партій.

"Політичні партії зобов’язалися провести амбітну судову реформу. Зокрема, сторони зобов’язалися призупинити процес призначення суддів Верховного суду і провести суттєву реформу Вищої ради юстиції", - зазначається у листі.

Посли зауважують, що саме парламент відіграє пріоритетну роль у визначенні змін до законодавства, що стосуються призначень у ці органи.

Вони нагадали, що процес роботи над судовою реформою повинен бути "інклюзивним, широким та міжпартійним" і враховувати рекомендації міжнародних експертів та Венеційської комісії.

Посли наголосили також, що проведення судової реформи є умовою надання Грузії макрофінансової допомоги.

Нагадаємо, 27 квітня опозиційні партії, які погодились на запропоновану ЄС угоду, припинили бойкот роботи парламенту.

10 травня суд звільнив лідера "Єдиного національного руху" Ніку Мелія з ув'язнення, що було однією з ключових вимог партії та опозиції загалом, але політсила все ще не повернулася до парламенту.

Детальніше про політичну кризу у Грузії - у відеоблозі "Європейської правди":

або у статті: Переконати навіть Саакашвілі: як ЄС вдалося примирити владу та опозицію у Грузії.