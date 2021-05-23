ЕС и США призвали Грузию не спешить с назначением суддей до реформы

Послы США и Евросоюза в Грузии призвали страну остановить процесс назначения судей Верховного суда и избрание членов Высшего совета юстиции до проведения судебной реформы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом говорится в совместном открытом письме посла США Келли Дегнан и посла ЕС Карла Харцеля к спикеру парламента Грузии.

Послы являются посредниками в диалоге правящей "Грузинской мечты" и оппозицией для выхода из кризиса, начавшегося после последних парламентских выборов осенью 2020 года. Фундаментальная судебная реформа - один из пунктов в предложенном ЕС плане выхода из кризиса, который с 19 мая поддержали большинство (но небольших) оппозиционных партий.

"Политические партии обязались провести амбициозную судебную реформу. В частности, стороны обязались приостановить процесс назначения судей Верховного суда и провести существенную реформу Высшего совета юстиции", - отмечается в письме.

Послы отмечают, что именно парламент играет приоритетную роль в определении изменений в законодательство, касающиеся назначений в эти органы.

Они напомнили, что процесс работы над судебной реформой должен быть "инклюзивным, широким и межпартийным" и учитывать рекомендации международных экспертов и Венецианской комиссии.

Послы отметили также, что проведение судебной реформы является условием предоставления Грузии макрофинансовой помощи.

Напомним, 27 апреля оппозиционные партии, которые согласились на соглашение, прекратили бойкот работы парламента.

10 мая суд освободил лидера "Единого национального движения" Нику Мелия из заключения, что было одним из ключевых требований партии и оппозиции в целом.

Експрезидент Грузии Михаил Саакашвили призвал "ЕНД", учредителем которого он является, согласиться на предложенный президентом Евросовета план выхода из политического кризиса, но только после освобождения Мелия. Однако после того, как это произошло, политсила все еще не согласилась на план ЕС.

Подробнее о политическом кризисе в Грузии - в видеоблоге "Европейской правды":

или в статье Убедить даже Саакашвили: как ЕС удалось примирить власть и оппозицию в Грузии.