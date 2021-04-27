У Грузії частина опозиційних сил припинили бойкот парламенту

У Грузії частина опозиційних сил, які підписали план президента Євроради Шарля Мішеля для виходу з кризи, припинили бойкот роботи парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Опозиційні депутати візьмуть участь в ініціюванні законопроєкту про амністію, який буде стосуватися порушень і затримань, пов’язаних з протестами 20 червня 2019 року.

Серед сил, які підписали план і, відповідно, мають долучитися о роботи парламенту - партія "Лело", "Стратегія Агмашенебелі", лідер партії "Гірчі" Зураб Джапарідзе, лідер "Республіканської партії" Хатуна Самнідзе та Саломе Самардашвілі (ЄНР), Давід Бакрадзе ("Європейська Грузія"), Грігол Вашадзе (екс-ЄНР), Армаз Ахвледіані ("Європейська Грузія") і Шавла Шавгулідзе як окремі депутати.

Проте ще частина опозиції, у тому числі найбільша з опозиційних партій "Єдиний національний рух", продовжують бойкот парламенту.

Нагадаємо, опозиційні депутати бойкотували роботу законодавчого органу через незгоду з результатами виборів ще з листопада 2020 року, вважаючи вибори сфальсифікованими. За результатами виборів 8 опозиційних партій отримали 60 мандатів, правляча "Грузинська мрія" - 90.

19 квітня частина політсил підписали оновлений план виходу з кризи, представлений президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Від двох партій - "Єдиного національного руху" Саакашвілі та "Європейської Грузії" - підписи поставили лише окремі депутати.

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликав "ЄНР", засновником якої він є, погодитися на запропонований президентом Євроради план виходу з політичної кризи, але лише після звільнення лідера ЄНР Мелія.

Детальніше про останні події - у відеоблозі "Європейської правди":

або у статті: Переконати навіть Саакашвілі: як ЄС вдалося примирити владу та опозицію у Грузії.