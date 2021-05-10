Суд у Тбілісі звільнив опозиційного лідера після внесення застави 

Тбіліський міський суд звільнив голову опозиційного "Єдиного національного руху" Ніку Мелія з ув'язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Кавказ Online".

За рішенням судді Ніно Чахнашвілі, обраний Ніку Мелія запобіжний захід у вигляді взяття під варту замінений на заставу в розмірі 40 000 ларі.

На засіданні сам обвинувачений Ніку Мелія присутнім не був, оскільки раніше за рішенням судді він був видворений із залу судових засідань за неповагу до суду.

З клопотанням про заміну обраного Мелія запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до суду звернулася прокуратура.

Сторона звинувачення вимагала замінити обрану міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на заставу в 40 000 ларі, а сторона захисту клопотала про залишення Мелія без запобіжного заходу.

Нагадаємо, 8 травня представництво ЄС у Грузії оголосило про сплату застави у розмірі 40 тисяч ларі задля звільнення з-під варти лідера "Єдиного національного руху" Никанора Мелія. Кошти надала організація "Європейський фонд за демократію", а внесла їх Асоціація молодих юристів Грузії (GYLA).

Як відомо, звільнення Мелія є однією з ключових вимог опозиції для початку роботи у парламенті.

Ніку Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачують в організації та керівництві насильницькими діями на акції протесту перед будівлею парламенту, а також участі в ній - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як "ніч Гаврилова". 23 лютого 2021 року його заарештували після відмови виплачувати заставу, повторно призначену у справі, що призвело до загострення політичної кризи.

19 квітня політичні партії Грузії підписали оновлений план виходу з кризи, представлений президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Від двох партій - "Єдиного національного руху" Саакашвілі та "Європейської Грузії" - підписи поставили лише окремі депутати.

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликав "ЄНР", засновником якої він є, погодитися на запропонований президентом Євроради план виходу з політичної кризи, але лише після звільнення Мелія.